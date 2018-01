Lothar Fallis einziger Bewerber

Der Erste Beigeordnete der Stadt Neuerburg, Lothar Fallis (parteilos), bleibt einziger Bewerber für das Stadtbürgermeisteramt in Neuerburg. Die Frist für die Abgabe von Wahlvorschlägen endete am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr. „Bei uns ist kein weiterer Wahlvorschlag eingegangen“, sagt Jürgen Stadler, Büroleiter der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel. Der Wahltermin steht auch schon fest: Am Sonntag, 4. März, zwischen 8 und 18 Uhr, können die rund 1000 Wahlberechtigten zur Wahlurne schreiten. Wenn Lothar Fallis mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt, ist er der neue Bürgermeister bis zum Ende der Legislaturperiode des Gemeinderats 2019.