Mehr Spielraum mit weniger Geld?

Weniger ist mehr. So lautet ein Sprichwort, das kein Kassenwart in den Mund nimmt. Denn weniger Geld in der Börse zu haben, ist selten gut. Ab 2019 blüht dies auch den Bitburger Stadtteilen. Ihre Budgets werden durch neue Regeln stark gekürzt. Und doch blicken die Ortsvorsteher optimistischer ins neue Jahr.

Wer das verstehen will, muss sich den städtischen Haushalt genauer anschauen. Es gibt nämlich nur einen. Jeder Stadtteil verfügt zwar über ein Budget. Das Geld stammt aber sozusagen aus dem großen Topf. Eigene Einnahmen machen die Matzener, Mötscher, Stahler, Masholderer und Irscher nicht. Alles, was sie bekommen, ist ein „Taschengeld“ der Verwaltung.

Wie viel jedem Stadtteil zusteht und wofür es ausgegeben werden muss, ist in den Budgetregeln festgehalten. Diese haben sich durch einen Beschluss des Stadtrats geändert. So wurde das Budget früher aus der Einwohnerzahl, den Quadratmetern an öffentlichen Plätzen und der Anzahl der Sportanlagen und Spielplätze berechnet. Der neue Schlüssel ist wesentlich simpler. Jeder Stadtteil bekommt ab 2019 genau 25 Euro für jeden Bewohner. Der Nachteil: Dadurch kriegen die Teilgemeinden weniger vom Stadtkuchen ab.

Macht aber nichts, sagen die Ortsvorsteher. Denn dafür hätten die Beiräte erstmals wirklichen Spielraum für eigene Projekte. Denn mit der neuen Regelung entfallen den Stadtteilen ab 2019 die sogenannten Pflichtaufgaben. Darunter versteht man etwa die Sanierung von Straßen, Buswartehallen und Friedhöfen – all das also, wofür eine Gemeinde Sorge trägt. Wenn solche Investitionen aber in den Stadtteilen anfielen, wurden sie bislang ihren Budgets angerechnet. Das wird sich 2019 ändern. Ab jetzt sollen diese Posten aus dem großen Topf bezahlt werden.

„50 Jahre lang liefen die Stadtteile auf Sparflamme“, meint der Mötscher Ortsvorsteher Heiko Jakobs: „Das geht eine Zeit lang gut, und dann fliegt einem alles um die Ohren.“ Derselben Meinung ist sein Stahler Kollege Willi Heyen: „Wir hatten keine Möglichkeiten mehr, frei über unser Budget zu bestimmen. Das wurde von den Pflichtaufgaben aufgezehrt.“ Deshalb hätten die Ortsvorsteher vor einer Weile angeregt, die Budgetregeln zu ändern. Die Verwaltung habe den Vorschlag in den Stadtrat eingebracht, und das Gremium sei der Empfehlung gefolgt. Doch wie wirken sich die neuen Regeln auf die Stadtteile aus?

Mötsch: Am teuersten wäre das Jahr 2019 für die Mötscher geworden. Für die Sanierung des Jugendheims hätten sie 21 Jahre lang sparen müssen. Der Umbau wird rund 750 000 Euro kosten. Im Budget standen jährlich aber nur 35 000 Euro. Nach dem neuen Schlüssel sind es zwar 10 000 Euro weniger. Dafür könne der Ortsbeirat mit den verbliebenen 25 000 Euro machen, was er wolle, sagt Jakobs: etwa den Dorfplatz verschönern.

Stahl: Im westlichsten Stadtteil hätte vor allem der Ausbau der Oberweiser Straße für Kosten gesorgt. Die übernimmt nun die Verwaltung. Auch hier bleibt 2019 also mehr Geld für freiwillige Aufgaben. Heyen wünscht sich etwa Möbel für die Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses. Und ein weiteres Projekt, das lange in der Planung gesteckt habe, könne jetzt umgesetzt werden: ein Wanderweg rund um die fünf Stahler Mühlen.

Erdorf: Das Hochwasser bleibt in Erdorf Thema. Durch den Starkregen im Juli traten die Kyll und der Eidenbach über die Ufer und richteten Schäden von rund einer Million Euro an. Zumindest für die zerstörte Stützmauern und Böschungen hätte der Stadtteil selbst aufkommen müssen. In den neuen Regeln steht nun explizit, dass der Hochwasserschutz eine Pflichtaufgabe ist.

Daher bleibt mehr Geld für andere Investitionen, die Ortsvorsteher Werner Becker am 28. August im Ortsbeirat besprechen will.

Masholder: Allein 20 000 Euro haben die Masholderer vergangenes Jahr in ihren Friedhof gesteckt. „Es klingt albern, aber Ruhestätten sind Aushängeschilder“, meint Ortsvorsteher Thomas Kröffges. Wenn das Gräberfeld künftig der Pflege bedarf, wird die eigene Kasse aber geschont. Denn auch das Friedhofswesen ist nicht mehr „budgetrelevant“, wie es in den Regeln heißt. Somit bleibt den Masholderern mehr Geld, das Kröffges ins Dorfgemeinschaftshaus stecken will. Der „Mittelpunkt der Gemeinde“ brauche einen Anstrich, neue Gardinen, eine Kaffeemaschine und so weiter. Beschlossene Sache sei das zwar nicht. Kommenden Freitag wolle der Ortsbeirat aber zusammenkommen, um über Investitionen zu sprechen.

Irsch: Für die Irscher verändert sich 2019 am wenigsten. Denn große Sprünge konnte der kleinste Stadtteil ohnehin nie machen. 400 Euro landeten jährlich im Budget. „Das hat noch nicht mal für eine Sitzbank gereicht“, sagt Ortsvorsteherin Margret Berger. Wenn die Irscher etwa eine Straße sanieren wollten, mussten sie zwanzig Jahre sparen.

Nun gibt es nichts mehr zu sparen. Denn der Stadtteil bekommt künftig keinen Cent mehr aus der Kasse. Ortsvorsteherin Berger scheint darüber aber nicht erschüttert zu sein: „Das ist kein Problem.“ Die Freiräume seien vorher auch nicht größer gewesen. Wenn etwas Wichtiges anstehe, hafte die Stadt.

Matzen: Für Unmut scheinen die Budgetregeln nur in Matzen zu sorgen. Hermann-Josef Fuchs hat bei der Stadtratssitzung als einziger Ortsvorsteher dagegen gestimmt. Auf TV-Anfrage will er sich dazu zwar nicht äußern. Aber ein Mitglied des Ortsbeirates gibt Auskunft. „Wir stehen ab nächstem Jahr schlechter da als vorher“, sagt Klaus-Peter Weinand. Und das nicht nur, weil das Budget gekürzt wurde. Sondern auch, weil der Stadtteil nun als „Bittsteller“ auftreten müsse: „Wenn wir etwas bewegen wollten, haben wir das stets bewerkstelligen können.“ Ob das nun die Gestaltung des Dorfplatzes oder des Friedhofs gewesen sei. Jetzt müssten die Matzener hoffen, dass die Verwaltung für jedes größere Projekt grünes Licht gebe.