Meisterschaft im Völkerball

Zum zweiten Mal lädt die Gemeinde Gransdorf zur Völkerballmeisterschaft am Pfingstsonntag, 20. Mai, ein. Verschiedene Mannschaften treten gegeneinander an. Jede Mannschaft besteht aus fünf Personen, von denen mindestens zwei weiblich sein müssen. Das Fest beginnt am Samstag, 19. Mai, um 19 Uhr, mit dem Fassanstich. Anschließend haben die teilnehmenden Mannschaften die Möglichkeit zu einem Training. An Pfingstsonntag beginnt die Veranstaltung um 13.30 Uhr mit einem Fußballspiel der E-Jugend der JSG Spangdahlem.