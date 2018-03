später lesen Memo Shoah Künstler führen Gedenkkonzert auf FOTO: JO / Trierischer Volksfreund FOTO: JO / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zum Gedenken an den Holocaust führen Künstler am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr ein Konzert im Trifolion auf. Begleitet wird das Konzert durch die Ausstellung „Between Shade and Darkness“, die das Schicksal der Juden in Luxemburg während des Zweiten Weltkrieges nachzeichnet. Die Ausstellung ist bis zum Freitag, 9. Februar, während der Veranstaltungen im Trifolion zu besichtigen. Öffnung eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung.