Messe für Heirat und Kommunion in Bitburg

Bei der Messe „Weiße Feste“ dreht sich alles um Hochzeit, Event und Kommunion. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich am Sonntag, 21. Januar, von 11 bis 17 Uhr in der Automobilwelt Eifel-Mosel in Bitburg, Dieselstraße 18, mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Vom Hochzeitsring über Braut- und Fahrzeugschmuck bis hin zur Hochzeitsreise oder dem klassischen Halskettchen zur Kommunion wird einiges ausgestellt. Auch zu Veranstaltungstechnik und Hochzeitslocation, Hochzeitsmenüs und Tischdekorationen können sich Besucher informieren.