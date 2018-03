später lesen Musik Metallica-Tribute -Band zu Gast in der Stadthalle Teilen

(red) Zwar gehen nochMonate ins Land, bis das Europäische Folklore-Festival beginnt, dennoch gibt es schon die Nachricht für Metallica-Fans: Am Freitag, 6. Juli, ist die Band My’Tallica in der Bitburger Stadthalle zu hören. Der Live-Act aus dem Rheinland liefert eine Tribute Show, die der größten Metalband aller Zeiten gerecht werden soll - mit Lichtshow, dem Original-Equipment der US-Vorbilder und einem Sound, der Ohren „abrasiert“, heißt es in einer Pressemitteilung. My’Tallica bieten in ihrem Liveprogramm das Beste aus 35 Jahren Metallica. Songs wie „Hit The Lights“ sind genauso dabei wie „Master Of Puppets“, „Enter Sandman“ und „Nothing Else Matters“. Auch das letzte Album „Hardwired To Self-Destruct“ wird live ausgiebig gewürdigt.