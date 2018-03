später lesen Musik Metallica-Tribute -Band zu Gast in der Stadthalle Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zwar gehen nochMonate ins Land, bis das Europäische Folklore-Festival beginnt, dennoch gibt es schon die Nachricht für Metallica-Fans: Am Freitag, 6. Juli, ist die Band My’Tallica in der Bitburger Stadthalle zu hören. Der Live-Act aus dem Rheinland liefert eine Tribute Show, die der größten Metalband aller Zeiten gerecht werden soll - mit Lichtshow, dem Original-Equipment der US-Vorbilder und einem Sound, der Ohren „abrasiert“, heißt es in einer Pressemitteilung.