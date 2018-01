26 Millionen Euro für schnelles Internet in der Eifel

Nichts weniger als mit der Telekom den größten Vertrag über eine Breitbandverbindung abschließen, den sie je in Deutschland abgeschlossen hat, will die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

„Wir werden in diesem Jahr mit der Telekom den größten Vertrag über eine Breitbandverbindung abschließen, den sie je in Deutschland abgeschlossen hat“, verkündet Landrat Joachim Streit am Donnerstagmorgen am Rande einer Veranstaltung in Bitburg. Sie hofften, dass das Projekt bereits im März starten könne und bis Ende 2019 umgesetzt werde, sagt Helmut Berscheid, Leiter des Amts für Kreisentwicklung bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

Der Ausbau erfolge flächendeckend in allen Ortsgemeinden des Eifelkreises. Einbezogen seien alle Gebietsteile von Gemeinden, in denen die Versorgung unterhalb von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) liege. Alle Haushalte dort sollten zukünftig eine Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 50 Mbit/s zur Verfügung haben. „Dies ist ein zentraler Beitrag zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Bürger und Unternehmen im Eifelkreis“, sagt Berscheid.

Für den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes im Eifelkreis beträgt die öffentliche Förderung laut Berscheid insgesamt rund 26 Millionen Euro. Davon trage der Bund 13 Millionen, das Land rund 10,4 Millionen und der Eifelkreis 2,6 Millionen Euro.