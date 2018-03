später lesen Internet 26 Millionen Euro für schnelles Internet in der Eifel Teilen

„Wir werden in diesem Jahr mit der Telekom den größten Vertrag über eine Breitbandverbindung abschließen, den sie je in Deutschland abgeschlossen hat“, verkündet Landrat Joachim Streit am Donnerstagmorgen am Rande einer Veranstaltung in Bitburg. Das Projekt solle bereits im März starten und bis Ende 2019 umgesetzt werden, sagt Helmut Berscheid, Leiter des Amts für Kreisentwicklung bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.