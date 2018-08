(red) Für sieben Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a des privaten St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf wurde die Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen zum Erfolg: Mit ihrem Team „floxdoc“ erreichten sie auf Landesebene einen zweiten Platz.

Die Aufgabe beim Teamwettbewerb des Bundeswettbewerbs besteht darin, ein Video oder einen Audiobeitrag und eine schriftliche Dokumentation mit Drehbuch in der Fremdsprache zu erstellen. Die Idee, einen typischen Fernsehabend in der Familie zu thematisieren und dabei die Fernseh-Formate auf Englisch nachzustellen, kam bei der Jury gut an. ⇥Foto: privat