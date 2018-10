später lesen NATUR Vogel Star steht im Mittelpunkt bei Nabu-Treffen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Mitglieder des Naturschutzbunds (Nabu) Südeifel treffen sich am Freitag, 2. November, in der Infostätte „Mensch und Natur“, Tiergartenstraße 70 in Prüm. Dabei geht es um den Star, Vogel des Jahres 2018. Früher durften Starenkästen in keinem Garten fehlen.