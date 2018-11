später lesen SOZIALES Mittwoch ist Blutspendetag Teilen

Twittern

Teilen



(red) Blutspender haben am Mittwoch, 21. November, 16.30 bis 20.30 Uhr, im Europäischen Berufsbildungswerk in Bitburg, Henry-Dunant-Straße 1, und am Freitag, 30. November, 16.30 bis 20 Uhr, im Schönecker Forum im Flecken, Teichstraße 3, die Gelegenheit zur Blutspende und zur Registrierung als Stammzellspender.