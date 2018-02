später lesen Soziales Mittwochs Stammtisch Teilen

Twittern

Teilen



Zum offenen Stammtisch am Mittwoch, 28. Februar, sind alle Frauen und Männer eingeladen, die gerne in Gesellschaft einen netten Abend verbringen möchten. Der Mittwochs-Stammtisch ist eine gute Gelegenheit, gemeinsame Interessen zu entdecken. Treffpunkt: 17 Uhr im Hotel Eifelbräu in Bitburg.