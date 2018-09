später lesen Glaube Mötscher haben Klausen zum Ziel Teilen

Twittern

Teilen



(red) Wer bei der Fußwallfahrt nach Klausen am Samstag, 6. Oktober, dabei sein möchte, kann sich bei bei Arno Boesen oder Renate Mohr unter Telefon 06561/6955993 anmelden. Treffpunkt ist dann am Samstag, um 4.30 Uhr, in Mötsch in der Hüttinger Straße 30b, am Wegekreuz.