Die Apfel-Sammelaktion in Bitburg-Mötsch ist am Samstag, 29. September. Start ist um 9 Uhr an der alten Schule, mittags gibt’s zum Abschluss für Groß und Klein einen Imbiss. Der Erlös der Aktion wird verwendet, um im Jugendheim einen Kinder- und Jugendraum einzurichten.