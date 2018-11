Morgen wohnen die Eifeler anders

Wer denkt schon jetzt gerne ans Alter? Am liebsten möchte jeder in seinem Zuhause bleiben. Doch was ist, wenn man nicht mehr die Treppe hochkommt? Wenn es einem zu viel wird, den Rasen zu mähen, oder man erkrankt und nicht mehr alleine leben kann?

Über diese Fragen machen sich Irene Weber und Heiko Jakobs vom SPD-Ortsverein Bitburg zurzeit ziemlich viele Gedanken. „Wir wollen das Thema sozialer Wohnungsbau auf die städtische Agenda bringen“, sagt er. Man müsse sich Gedanken darüber machen, wie Menschen in ihrem dritten Lebensabschnitt in Bitburg gut leben können. „Laut Statistischem Landesamt sind derzeit 1,5 Prozent der Bevölkerung an Demenz erkrankt. Bis zum Jahr 2050 soll die Zahl auf drei Prozent steigen. Da können wir uns ausrechnen, was das für Bitburg bedeuten wird.“

Im Augenblick hätten die Menschen nur zwei Möglichkeiten: Entweder werden sie von Angehörigen zu Hause gepflegt oder man komme in ein, wie Jakobs es nennt, „klassisches Pflegeheim“.

„Wir glauben aber, es gibt noch viele andere Möglichkeiten dazwischen“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende. So habe der SPD-Ortsverein sich in Stolberg bei Aachen das Seniorenzentrum Süssendell angesehen, in dem Demenzkranke in Wohngemeinschaften wie in einem kleinen Dorf zusammenleben. „Es gab dort Tiere, einen Dorfplatz, einen Frisör, eine Gärtnerei, eine Wäscherei und vieles mehr, und die Menschen konnten dort in den Geschäften aktiv mitarbeiten. Zum Beispiel können sie in der Wäscherei einen Korb Wäsche bügeln oder Socken stopfen - Tätigkeiten, die sie von früher her noch kennen“, sagt Irene Weber. Sie war begeistert von dem Konzept, bei dem die Demenzkranken sich auf dem Gelände frei bewegen können und im Alltag mit eingebunden werden. Das Personal der Geschäfte sei auf die Bedürfnisse ihrer Kunden besonders geschult, sagt Irene Weber.

Der Besuch hat die SPD-Politiker aber auch nachdenklich gestimmt. „Wie gehen wir mit den Demenzkranken in unserer Stadt um?“, fragt Irene Weber. Für Heiko Jakobs müsste dieses Thema bei der Stadtplanung berücksichtigt werden.

„Wir sollten nicht der Entwicklung hinterherhetzen“, sagt Irene Weber. Deshalb fordert die SPD ein Konzept für sozialen Wohnungsbau. „Wir müssen uns über Parteigrenzen und Generationen hinaus Gedanken machen und das Thema aus unterschiedlichen Aspekten beleuchten“, sagt Jakobs. Zusammen mit den Bürgern wolle man ein Leitbild entwickeln und die Stadt für die Zukunft fit machen.

Im Moment laufe es in Bitburg ja eher so, dass ein Investor eine Idee habe, und die wird dann umgesetzt, kritisiert Irene Weber. „Wir müssen aber stärker von den Menschen aus solche Themen angehen“, wünscht sich Heiko Jakobs.

FOTO: Heiko Jakobs

FOTO: dpa-tmn / Armin Weigel