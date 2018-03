Morgenläuten aus Neuerburg

(red) Vor kurzem war im Radio das Morgenläuten des SWR 4 aus Neuerburg zu hören, in dem ein Beitrag im Original „Neijerbourjer“ Platt zu hören war. Die Radiosendung ist in einer Zusammenfassung noch zu hören in der Mediathek der Homepage www.neuerburg-eifel.de. Martin Brunker erzählt darin vieles aus der Neuerburger Geschichte, nimmt die Zuhörer mit auf einen Rundgang durch den Stadtkern und erklärt, wie es zu den „Neijerbourjer Zalotenfrießern“ kam. Norbert Klinkhammer beschreibt seine Sammlung von Uniformen und Kopfbedeckungen, die Entstehung der Heimatkrippe, die noch bis Maria Lichtmess in der Pfarrkirche zu sehen ist. Willi Hermes beschreibt den Premium-Rundwanderweg „NeuerBurgWeg“.