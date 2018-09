später lesen Fest Musik und WM-Spiel: Sommerfest in Ferschweiler Teilen

(red) Der Musikverein Ferschweiler lädt zum Sommerfest am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, am Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben den Auftritten von Musikvereinen an beiden Tagen und einer Tombola am Sonntag spielt am Samstag ab 21.45 Uhr die Band „Zufallsexperiment“.