Musikverein Idenheim feiert 60. Geburtstag

(red) Der Musikverein „Harmonie“ Idenheim blickt auf sein 60-jähriges Bestehen zurück. Daher wird am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, ein großes Jubiläumsfest in der Turnhalle in Idenheim gefeiert.