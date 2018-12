(red) Anlässlich des Adventsmarktes, ausgerichtet vom Maibaumverein fand das weihnachtliche Gemeinschaftskonzert des Musikvereins und des Bickendorfer Projektchores unter der Leitung von Dorothea Schönhofen in der Scheune der Familie Lill statt.

Ortsbürgermeister Arnold Berg konnte zahlreiche Gäste in der historisch-festlich geschmückten Scheune begrüßen. Besonderer Dank an Familie Lill, dass man in diesem Jahr bedingt durch die Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche in die Scheune ausweichen konnte.

Foto: Wilfried Kootz