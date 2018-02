Musikverein verabschiedet Dirigenten

(red) Der Musikverein 1821 Neuerburg startet mit neuem Dirigenten in das Jahr 2018. Arno Hoffmann (Saarburg) wird ab diesem Jahr die musikalische Leitung des Vereins von Danny Heuschen übernehmen, der sich mit dem Jahreskonzert 2017 verabschiedete. Das Jahreskonzert war ein voller Erfolg, Vorstandssprecher Markus Kolf strahlte mit den rund 250 Besuchern und aktiven Musikern um die Wette. Zu Gast war der befreundete Musikverein 1980 Ammeldingen. Schwungvoll wurde das Konzert von dem gemeinsamen Vororchester Ammeldingen/Neuerburg/Ringhuscheid unter der Leitung von Bodo Benner eröffnet. Anschließend musizierten die Musiker des Musikvereins 1821 Neuerburg, letztmalig unter ihrem langjährigen Dirigenten Danny Heuschen, der den Verein 23 Jahre lang leitete. Während des Konzertes wurden verdiente Mitglieder des Vereins geehrt. Für 10 Jahre: Ute Simon (Schlagwerk), für 35 Jahre: Valentin Laubach (Trompete), für 40 Jahre: Andreas Jüngels (Posaune), Hubert Laubach (Tenorhorn) und Alexandra Rechin (Saxofon). Als Ehrenmitglied wurde Friedel Illies in den Reigen wohlverdienter Mitglieder aufgenommen. Nach über 50-jähriger Zugehörigkeit und musikalischem Schaffen als Tubist geht er in den wohlverdienten musikalischen Ruhestand. Anschließend spielte der Musikverein aus Ammeldingen auf. Mit schwungvollen Melodien unter der bewährten Stabführung seiner Dirigentin Julia Schares wusste der Musikverein das Publikum zu begeistern. Vor Abschluss des Konzertes wurde Danny Heuschen zum zweiten Ehrendirigenten in der Geschichte des MV 1821 Neuerburg, nach Helmut Klinkhammer, ernannt. Der Verein dankte Danny Heuschen für die gemeinsame musikalische Zeit. Foto: Musikverein Neuerburg

FOTO: Verein / tv