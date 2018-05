Unfall auf B 257: Fünf Menschen verletzt

Zwei Menschen sind am Montagmorgen bei einem Unfall auf der B 257 schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Das teilte die Polizei Bitburg auf TV-Nachfrage mit. Demnach bogen der Fahrer und seine Beifahrerin gegen 8.30 Uhr mit ihrem Wagen von Messerich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) auf die Bundesstraße ab. Dabei kollidierten sie mit einem Kleintransporter, der in Richtung Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs war. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet. In dem Auto befanden sich auch zwei Kinder im Alter von zwei Jahren, die leichte Verletzungen erlitten – ebenso wie der Fahrer des Kleintransporters. Die B 257 war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis gegen 11 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

FOTO: Tv / Polizei

FOTO: Tv / Polizei

FOTO: tv / Polizei