Ein Schild sagt mehr als 1000 Bäume

Was bedeutet PEFC?

PEFC steht für Programme for the Endorsement of Certification Schemes (Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen). Es ist - vereinfacht ausgedrückt - eine Art „Wald-TÜV“ und das weltweit größte unabhängige System, um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherzustellen. Hierbei wird der ganze Ablauf vom Wald bis hin zum fertigen Endprodukt beleuchtet. So muss der Waldbesitzer unter anderem beachten, dass Kahlschläge grundsätzlich zu unterlassen sind, Mischbestände aus standortgerechten Baumarten gefördert werden, Totholz und Biotopbäume die Artenvielfalt steigern und als Lebensraum dienen, der Wildbestand zur Sicherung der Waldverjüngung anzupassen ist und der Wald frei von gentechnisch veränderten Organismen bleibt. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel sollen nachweislich aus ökologischer, ökonomischer und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.