Narrenfahrplan

VG Speicher

Spangdahlem: Samstag, 20. Januar, 19.11 Uhr, Gemeindehaus, Kappensitzung, Einlass: 18.30 Uhr, Veranstalter: Jugendgruppe „Bärenstark“.

VG Südeifel

Bollendorf: Samstag, 20. Januar, 20.11 Uhr, Grundschule, 1. Kappensitzung, Veranstalter: KG UHU Bollendorf.

Ferschweiler: Samstag, 20. Januar, 20.11 Uhr, Josef-Hoor-Halle, 1. Kappensitzung, Veranstalter: KV Plateau-Narren Ferschweiler.

Neuerburg: Samstag, 20. Januar, Stadthalle, Kartenvorverkauf für die Kappensitzung am 27. Januar, ab 7 Uhr, Veranstalter: Karnevalsverein 3-6-9 Neuerburg.

Prüm

Für die drei anstehenden Prümer Karnevalssitzungen am Freitag, 26. Januar (Rednersitzung), am Freitag, 2. Februar (Küchenfeenball) und am Samstag, 3. Februar (Galasitzung) sind weiterhin noch Karten zu haben. Die Karten (15 Euro) erhält man im Rewe-Markt in der Bahnhofstraße. Einlass zu den Sitzungen ist um 18 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr.