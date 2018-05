Mit Mätti am See kleine Wunder entdecken

Das Wanderprogramm

Geführte Wanderung: zehn Kilometer.

Die Wanderung auf dem neuen Rundwanderweg 16 über Biersdorf am See, Wiersdorf und Hermesdorf mit interessanten Themen unter anderem aus dem Leben eines Eremiten. Start: 10 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Ziel: 14 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Teilnehmergebühr: acht Euro.

Geführte Wanderung: 14 Kilometer.

Die Wanderung führt auf Teilen der neuen Rundwanderwege 22 und 16 entlang des Stausees, von Biersdorf über Wißmannsdorf und Hermesdorf mit tollen Ausblicken in das Bitburger Gutland und interessanten Themen unter anderem zur Wasserkraft und dem Leben eines Eremiten. Aber auch der mächtige Hangwald des Hammer Büschs ist beeindruckend. Start: 10 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Ziel: 15 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Teilnehmergebühr: acht Euro.

Ranger-Erlebnisführung

Eine spannende Historytour mit dem Kaulenmann „Mätti“ zu den Wurzeln menschlichen Schaffens in der Südeifel des 19. Jahrhunderts. Wie verdienten die Menschen im Mittleren Prümtal vor rund 150 Jahren ihr tägliches Brot zum Überleben?! Ein Geschichtenkino eröffnet den Besuchern tiefe Einblicke in das Schaffen der Schleifsteinhauer und lehrt dabei Respekt vor der harten Arbeit unserer Urgroßväter.Die Obstbäume rechts und links der Wanderwege zeugen noch heute von der hohen Kunst der Obstbrandveredelung. Welche mühevolle und wissensreiche Arbeit dahinter steckt, kann man auf dieser Tour live erfahren.

Länge: acht Kilometer, Start: 13.30 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Ziel: 17 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Teilnehmergebühr: acht Euro.

Barrierefreie Rangerführung

Der Stausee Bitburg ist eines der eindrucksvollsten Gebiete im Naturpark Südeifel und lädt zu einer spannenden Entdeckungstour ohne Barrieren ein. Der Ranger als Geschichtenerzähler berichtet vom weißen Drachenquarz und fossilen Zeitzeugen. Er führt die Besucher auf einer spannenden Zeitreise zu den Ursprüngen der Eifel vor über 400 Millionen Jahren. Hautnah und informativ kann man hier die Natur der Südeifel mit allen Sinnen erfahren.

Länge: drei Kilometer. Start: 10 Uhr Parkplatz Zur Rotlay/Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Ziel: 12 Uhr Parkplatz Zur Rotlay / Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Teilnehmergebühr: vier Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.wandertag-suedeifel.de

Telefon: 06561-94340 Tourist-Information Bitburger Land, E-Mail: info@eifel-direkt.de