Naturschützer packen mit an

(red) Der Naturschutzbund Südeifel lädt für Samstag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr zu einem Pflegeeinsatz auf die Orchideenwiese bei Birtlingen ein.

Zur Offenhaltung der Fläche werden Stockausschläge abgeschnitten, gesammelt und verbrannt. Damit wird ein Lebensraum für seltene Insekten- und Pflanzenarten erhalten, in dem zahlreiche Orchideenarten und Schmetterlinge vorkommen. Außerdem wird die Fläche erkundet. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Geländegängiges Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Arbeitshandschuhe müssen mitgebracht werden. Treffpunkt: in Birtlingen über die Nimsbrücke, an der Gabelung links, dann über den geteerten Feldweg bis zum Treffpunkt an der ersten Kreuzung im offenen Gelände.

Anmeldung: Jan-Roeland Vos, jrvos@t-online.de, 06556/900436.