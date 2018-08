später lesen Natur Naturschützer treffen sich Teilen

(red) Der Naturschutzbund (Nabu) Südeifel lädt zu seinem Aktiven- und Informationstreffen auf den Berghof in Neuerburg ein. Am Dienstag, 14. August, kann man sich ab 19 Uhr in gemütlicher Runde über die Aktivitäten in der Region austauschen.