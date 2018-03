später lesen Techni Neue Adress für Hightech-Schmiede FOTO: Helmut Gassen / TV FOTO: Helmut Gassen / TV Teilen

Von Wiesbaum nach Kalenborn-Scheuern: Die Firma Premosys, die elektronische Farbmesssysteme entwickelt und herstellt, ist umgezogen und hat einen Neubau bezogen. Premosys wurde 1999 von Matthias Kuhl im Higis in Wiesbaum gegründet. Die Kunden kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Brasilien, China oder USA. Für den Neubau des Unternehmens in Kalenborn wurden rund 2,8 Millionen Euro investiert. Im September ist die Eifeler Firma in Düsseldorf mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet worden.