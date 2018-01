„Historischer Moment“: Eine Frau an der Spitze

Claudia Stadler übernimmt als erste Frau seit 140 Jahren die Leitung des Bitburger Amtsgerichts von Helmut Mencher.

„Ich möchte ja nicht von beruflichem Stalking sprechen“, scherzt der Präsident des Trierer Landgerichts, Manfred Grüter, bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Direktorin des Bitburger Amtsgerichts, Claudia Stadler – faktisch leitet sie es bereits seit Juli 2017 (der TV berichtete). Es hat bereits Tradition, dass Stadler Helmut Mencher ablöst, der bei der Feierstunde verabschiedet wird. 2008 beerbte sie ihn als Direktorin des Amtsgerichts Hermeskeil. „Sie sind also schon ein eingespieltes Team bei einer solchen Feierlichkeit“, sagt der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin.

Er lobt Mencher als „vorbildliche Richterpersönlichkeit mit eindrucksvoller Karriere“. Mit seiner Erfahrung in der Mediation habe er familienrechtliche Verfahren häufig zu einvernehmlichen Lösungen geführt. Zudem habe er das Amtsgericht mit seiner unermüdlichen aufgeschlossenen Art fit für die Zukunft gemacht. „Nehmen Sie keine Rücksicht auf die Finanzministerin. Genießen Sie möglichst lange Ihre Pension!“, gibt ihm der Minister mit auf den Weg.