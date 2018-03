Neue Kurse bei der Eintracht DIST

Die Eintracht DIST, in der sich Sportler aus Dahlem, Idenheim, Sülm und Trimport zusammengeschlossen haben, bietet mit dem Bildungswerk Sport neue Kurse an: Am Donnerstag, 11. Januar, startet ein Stepp-Aerobic-Kurs (Jugendheim Trimport); am Montag, 15. Januar, ein Volleyballkurs für Jugendliche und Junggebliebene (Turnhalle Idesheim) sowie Fitness für Senioren „70 Plus“ und Wirbelsäulengymnastik (Turnhalle Idenheim); Dienstag, 16. Januar, beginnt ein Taiji-Kurs (Jugendheim Sülm).