Neue Schule in Speicher: Großer Zuspruch, große Aufgaben

Alle schauen auf den Bildschirm. Es ist still, als würden alle den Atem anhalten. Bis auf ein gelegentliches „Ah“ und „Oh“ verhalten sich sogar die Kinder im Klassenraum ruhig. Lehrer Tobias Jakobi könnte sich kaum ein besseres Publikum für seine Präsentation wünschen. Wie ein Magier zeigt er Eltern und potentiellen Schülern die Zaubertricks seiner interaktiven Tafel.

Per Fingerzeig auf den Bildschirm spielt das Smartboard Videos ab, lässt in einem Filmchen zwei Galaxien zusammenstoßen. Mit einem Stift schreibt der junge Mann einen Lückentext auf dem Bildschirm voll, mit einem Wischen über das Display verschiebt er Bausteine. „Ich nutze das alles in der Schulstunde“, sagt er. Auch vor Gästen klappen die Kniffe. Da staunen die Besucher am Tag der offenen Tür im Speicherer Gymnasium nicht schlecht.

Nur die Fliege stiehlt Jakobi die Show. Die setzt sich während der Vorstellung mehrmals auf den Bildschirm. Schon die Berührung der kleinen Insektenbeinchen sorgt dafür, dass das Bild auf dem Display verspringt. „Das ist im Unterricht noch nie passiert“, versichert der Lehrer. Seine Schüler nicken. Tja, Vorführeffekt.

„Die Kinder sind begeistert von den Tafeln“, meint Alwin Ersfeld. Der Unternehmer steht der Genossenschaft vor, die das ehemalige Gebäude der Otto-Hahn-Realschule plus in der Töpferstadt im August wieder mit Leben gefüllt hat (der TV berichtete). Und mit Technik: Die Kosten für Smartboards, Laptops und Dokumentenkameras gehen in den fünfstelligen Bereich. Lehrer nutzen neue Unterrichtsmethoden wie das Einspielen von Videos oder einen Klassenchat.

Standard ist das in Eifeler Schulen nicht. Teilweise wird in anderen Einrichtungen noch mit Kreide geschrieben. Auch in Jakobis Klassenraum hängt eine Tafel, allerdings „nur für den Fall, dass der Strom ausfällt“, wie Ersfeld anmerkt. „Hier kann ganz anders gelernt werden, als wir das aus unserer Kindheit kennen“, sagt er und meint: besser.

Davon kann sich ein Jahrgang von Fünftklässlern seit drei Monaten überzeugen. Und die nächste Generation von Schülern stehe in den Startlöchern. Die Resonanz sei größer als im vergangenen Winter, sagt Ersfeld. Rund 20 Anmeldungen habe die Genossenschaft für das nächste Schuljahr zusammen, das im August beginnen soll. Sie stammen aus fast allen Gegenden des Umlands – vom Wittlicher Land bis nach Bitburg, von Trier bis in die Südeifel. „Wenn es 35 werden, bin ich zufrieden. 45 wären mir aber lieber“, sagt Ersfeld. Zumindest am Tag der offenen Tür klingt das nicht unrealistisch:

„Gefällt dir die Schule?“, fragt eine Mutter ihr Kind. Das Mädchen nickt energisch. Keine zehn Minuten kann Ersfeld verschnaufen, ohne dass er von Eltern angesprochen wird. Dann erzählt er, warum das kleine Gymnasium ihnen alles bietet, „was Sie sich für Ihre Kinder wünschen“, wie es im Slogan der Schule heißt und auf einem Flyer erklärt wird: „Kleine Klassen und somit individuelle Förderung, kurze Wege, kein Unterrichtsausfall, hohe technische Ausstattung und, das erwähnt Ersfeld in jedem Gespräch: Ruhe.

Normalerweise sei es im Gebäude nämlich still wie in einer Kirche. Gerade ist es zwar laut wie auf einem Jahrmarkt. Auf dem Hof kicken Kinder auf Torwände, Mädchen und Jungs laufen durch den Flur, während ihre Eltern in den Klassenräumen plaudern. So viele Leute wie an diesem Tag der offenen Tür sind aber auch selten in der Schule. Dutzende sind der Einladung der Genossen gefolgt.

Auch an Bewerbern fürs Kollegium mangelt es den Speicherern nicht. Jede Woche trudelten neue Motivationsschreiben im E-Mail-Postfach ein, sagt Ersfeld. Neun Lehrer konnte man verpflichten – in Voll- und Teilzeit. Sie alle sind, wie Tobias Jakobi, zwischen 25 und 30 Jahren alt. Auch die Genossenschaft werde größer. Inzwischen zähle sie rund 50 Mitglieder.

Es scheint also alles gut zu laufen für Ersfeld und sein Team. Herausforderungen gibt es trotzdem. Die größte wartet direkt hinter dem Fenster: der zweigeschossige Bau gegenüber soll bis 2020 saniert sein. Die Treppen, Fenster, Türen, Decken im Haus entsprechen allerdings längst nicht mehr dem Brandschutz. Kurzum: Es gibt viel zu tun. Spätestens bis 2021 müsse alles fertig sein, sagt Ersfeld: „Vier Jahre können wir entspannt in diesem Gebäude bleiben. Dann wird es eng.“ Also planen die Genossen „einen großen Wurf“,der Millionen verschlingen wird, wie der Unternehmer schätzt.

Wie eine Genossenschaft diese Summe stemmen will? Über Spenden, Sponsoren, Fördermittel, Zuschüsse und das Schulgeld, sagt Ersfeld. Er betont allerdings: „Wir nehmen auch Kinder auf, deren Eltern sich den Betrag nicht leisten können.“ Wenn Mütter oder Väter das Geld nicht aufbringen könne, finden die Verantwortlichen bereits Lösungen.

FOTO: TV / Christian Altmayer