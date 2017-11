später lesen Neue Stelle für Lebensberatung im Eifelkreis Teilen

Bitburg/Prüm (cha) Der Eifelkreis wird rund 61 000 Euro in die Schaffung einer Lebensberatungsstelle in Prüm investieren. Das hat der Jugendhilfeausschuss in der jüngsten Sitzung beschlossen.