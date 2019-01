ST. THOMAS (pap) Die Tour „über die Dörfer“ führt heute in die Waldeifel nach St. Thomas, einem Fremdenverkehrsort, der malerisch im Kylltal in der Verbandsgemeinde Bitburger Land liegt.

Laut Ortsbürgermeister Rudolf Höser steht 2019 wieder einiges an. Eines der größten Vorhaben: Sankt Thomas macht seit Anfang vergangenen Jahres beim „Zukunftscheck Dorf“ mit, eine Initiative des Eifelkreises. Momentan wird an dem Abschlussbericht gearbeitet, danach geht es daran, die Maßnahmen, die sich die Bürger für ihren Ort ausgedacht haben, umzusetzen.

Ein Projekt dabei sind die „Bitburger LandGänge“. Das ist ein Leader-Projekt der Verbandsgemeinde Bitburger Land, bei dem rund um die teilnehmenden Orte Spazierwege für Senioren sowie Mütter, die mit Kinderwagen unterwegs sind, konzipiert werden. Dafür sollten die Strecken nicht so lang sein, wenig Gefälle haben und über ausgebaute Wege führen. „Wir sind gerade dabei, verschiedene Routen abzugehen, um im Anschluss Rundwege in verschiedenen Kategorien zu konzipieren und dann auszuschildern“, sagt Orts-Chef Höser. Ziel ist es, die Wege später auch mit Ruhebänken sowie Infotafeln zu Sehenswürdigkeiten – wie etwa dem ehemaligen Kloster – auszustatten.

Aber beim Zukunfts-Check Dorf haben die Bürger noch viel mehr Ideen für ihren Ort entwickelt – von Filmabenden in den Wintermonaten im Dorfgemeinschaftshaus bis zu einer Ladestation für E-Bikes. Schließlich liegt St. Thomas am Kylltalradweg.

Insgesamt freut sich Bürgermeister Höser über ein „intaktes Gemeinde- und Vereinsleben“. Das Bürgerhaus werde gut genutzt und „wir konnten viele jungen Menschen für die Feuerwehr begeistern“. Apropos Feuerwehr: Dieses Jahr soll die Gemeinde ein neues Feuerwehrauto bekommen. Das sollte eigentlich schon vergangenes Jahr geliefert werden.

Was läuft sonst so in den Eifeldörfern? Der TV hört weiter nach. Und ruft die Gemeindechefs dazu auf, sich bei uns zu melden, per E-Mail: eifel@volksfreund.de, Stichwort: Über die Dörfer.