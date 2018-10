später lesen HEIMAT Neuer Heimatkalender Teilen

(red) Der neue Heimatklender wird am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr im Gemeindehaus Röhl vorgestellt. Diesmal steht das Thema Sprache im Mittelpunkt. Zudem sind auch wieder Alltagsgeschichten über das Leben in der Eifel im Heimatkalender zu finden. Museumsleiter Burkhard Kaufmann wird in einem Vortrag einige Beiträge der Autoren erläutern, anschließend besteht die Möglichkeit, den Kalender zu erwerben.