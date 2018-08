später lesen Sport Neuer Kurs für Eltern und Kinder Teilen

(red) Ein neuer Kurs des Eltern-Kind-Programms startet im August in Trägerschaft der Katholischen Erwachsenenbildung in Mettendorf. Der Kurs wendet sich an Eltern mit Kleinkindern (sechs Monate bis drei Jahre).