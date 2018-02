Neuer Wanderrundweg zur Lascheider Kapelle

Der Eifelverein hat einen neuen Wanderweg zur Lascheider Kapelle hinzugefügt.

Er ist ab dem Dorfplatz in Mettendorf und ab dem Dorfgemeinschaftshaus in Sinspelt ausgeschildert. Auch vom Parkplatz am Roten Puhl aus ist der Einstieg möglich.

Diese leichte Wanderung über sieben Kilometer hat drei Höhepunkte: den Kreuzweg mit der Leidensgeschichte Jesu vom Künstler Müller Rodin, die 1957 erbaute und 1977 erweiterte Marienkapelle und den Roten Puhl, eine leuchtende Felswand aus rotem Bundsandstein, deren Fundament in die Enz führt.

Das Gotteshaus wurde von einem Mettendorfer Bürger als Dank für seine Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Viele haben diesen Ort der Ruhe schon aufgesucht und Maria um Hilfe gebeten, was viele Dankestafeln bezeugen. Die Idee hat Wegewart Reinhold Hoffmann geliefert, der sich auch um die Beschilderung gekümmert hat.