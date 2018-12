Zwei Wochen lang haben die Vorschulkinder (Lernwerkstattkinder) der Kita Neuerburg sich im Rahmen des Volksfreund-Projekts „Lucky im Kindergarten“ mit dem Thema Zeitung befasst.

„Begeistert nehmen wir schon einige Jahre in Folge an diesem tollen Projekt teil. Die Kinder arbeiten mit viel Spaß an den zur Verfügung gestellten Materialien“, loben die Erzieherinnen. Das Bild zeigt die Kinder mit ihren Zeitungs-Schiffen. Foto: Claudia Schmitz