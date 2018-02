später lesen Service Neuerungen bei Zulassungsstelle Teilen

Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm richtet ab dem 1. Februar bei der KFZ-Zulassungsstelle in Bitburg einen Sonderschalter für gewerbliche Kunden (Zulassungsdienste und Autohändler) sowie einen Informationsschalter zur Vorprüfung der Zulassungsvorgänge für Einzelkunden ein. Dadurch soll laut der Verwaltung eine Verbesserung, insbesondere eine schnellere Bearbeitung der einzelnen Zulassungsvorgänge sowohl für Einzelkunden wie auch für gewerbliche Kunden, erreicht werden. Zukünftig erfolge die Abwicklung sämtlicher Zulassungsanträge der Zulassungsdienste und Autohändler mit fünf oder mehr Zulassungsfällen ausschließlich an dem neuen Sonderschalter in Raum C 120.