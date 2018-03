(red) Das Fußballhallenturnier zum Neujahrscup findet unter dem Titel „Breaking the Ice“ im Schulzentrum Speicher statt. Beginn ist am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr mit einem Alt-Herren-Turnier. Weiter geht es am Samstag, 6. Januar, um 10.30 Uhr mit dem Jugend-Turnier sowie um 15 Uhr mit dem Freizeitmannschaften-Turnier. Abschluss ist am Sonntag, 7. Januar, 12 Uhr mit dem Ü 50-Turnier und um 13 Uhr mit dem Neujahrscup.