Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen des Eifelkreises Bitburg-Prüm lädt zu seinem Neujahrsempfang ein. Dieser findet amSonntag, 18. Februar, um 11.30 Uhr in Ferdis Bootshaus am Stausee in Biersdorf statt. Gastredner ist Martin Häusling, Europa-Abgeordneter und agrarpolitischer Sprecher für die Grünen.