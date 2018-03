Schulentscheid des Vorlesewettbewerbes 2017 in Neuerburg

(red) Die Klassensieger des Vorlesewettbewerbes haben sich zur Finalrunde der Grund- und Realschule plus in Neuerburg getroffen. In diesem Jahr stellten sich sechs junge Leseköniginnen der Klassen 6a-f der Jury, bestehend aus Klasse 5d mit ihrer Klassenleitung Patricia Luckas sowie Organisatorin und Deutschlehrerin Inga Göbel. Zu Beginn präsentierten die Mädchen ihre Wahllektüren und Autoren mit Hilfe eines selbst gebastelten Plakates. Dann folgte eine zweite Runde, in der eine unbekannte Textpassage gemeistert werden musste. Dann verkündete die Klasse 5d die Siegerin: Anne Erschfeld aus der Klasse 6a. Anne wird nun in die nächste, schulübergreifende Runde einziehen. Weitere Teilnehmerinnen: Sophie Hotz, 6b; Milena Fandel, 6c; Eveline Artemov, 6d; Emely Stamsen, 6e; Medina Weyandt, 6f. Das Foto zeigt die Klassensieger mit Schulleiter Mario Merkes. ⇥Foto: SCHULE