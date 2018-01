später lesen Fernsehen Offener Kanal zeigt „Einblicke“ mit Blüm Teilen

Nachdem der Offene Kanal Bitburg in der vergangenen Woche den ersten Teil des Gesprächs von Herbert Fandel mit Norbert Blüm gesendet hat, zeigt er am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr den zweiten Teil. Der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Soziales war zu Gast bei der Gesprächsreihe „Einblicke“ des Kulturamtsleiters und ehemaligen Fifa-Schiedsrichters Herbert Fandel. Um 19.55 Uhr folgt ein „Musikalisches Abendlob in Gilzem“, zu dem der Gesangverein „Eintracht“ 1865 in die Filialkirche eingeladen hatte.