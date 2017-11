Oh, Tannenbaum: Die Irreler küren den schönsten ...

Irrel (cha) Die Irreler wollen mit neuen Ideen zur 33. Auflage des Weihnachtsmarktes am ersten Dezemberwochenende "Schwung ins Marktgeschehen bringen". Dabei setzen die Organisatoren vom Gewerbe- und Tourismusverein "Irrel Mittendrin" auf Interaktion.

Per Flyer, im Internet und in den sozialen Netzwerken suchen sie nach Menschen, die sich einbringen - egal, ob als Verkäufer, Koch, Künstler oder Schausteller. Weil jeder mitmachen kann, heißt die Kampagne "Mitmach-Weihnachtsmarkt". Mitmachen können Besucher auch beim ersten Weihnachtsbaum-Wettbewerb am Sonntag, 3. Dezember.

Hier soll es laut dem Gewerbeverein aber nicht darum gehen, wer die schönste Tanne hat, sondern um Kreativität. Der Baum kann auch gestrickt, geschmiedet oder geschnitzt sein. Am Sonntag ab 13 Uhr können Besucher dann ihre Favoriten wählen. Den Siegern winken Preisgelder von 25 bis 125 Euro.

Das Programm:

Freitag, 1. Dezember: 19 Uhr: Der Musikverein Lyra 1923 lädt zur X-Mas-Party im Weihnachtszelt auf dem Parkdeck neben der Gemeindehalle ein. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 2. Dezember:

11 Uhr: Die Verkaufsstände öffnen. 15 Uhr: Die Dämmerungs- und Fackelwanderung zum Weihnachtsmarkt beginnt an der Tourist Information Irrel. 17.30 Uhr: "Friends" spielen Acoustic Rock auf dem Parkdeck

Sonntag, 3. Dezember:

11 Uhr: Die Verkäufsstände öffnen; 13 Uhr: Beim Irreler Weihnachtsbaum-Wettbewerb wählen Besucher ihre Favoriten; 15.30 Uhr: Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt und verteilt Geschenke an Kinder; 16.30 Uhr: Bei einer Tombola werden Preise verlost und die Sieger des Weihnachtsbaum-Wettbewerbs gekürt.

Wer beim Irreler Weihnachtsmarkt mitmachen will, meldet sich unter

weihnachtsmarkt@gtv-irrel.de