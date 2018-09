später lesen Fest Oktoberfest mit Musik-Programm Teilen

Ein Oktoberfest wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, in der Wilhelm-Busch-Grundschule in Seffern gefeiert. Auftakt ist am Samstag mit zünftiger Blasmusik um 19.30 Uhr und DJ Dirk.