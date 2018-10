später lesen MUSIK Oktoberfest mit Weißwurst und viel Musik Teilen

(red) Der Musikverein Wißmannsdorf lädt zum Oktoberfest am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, in der Turnhalle der Westeifel-Werke in Hermesdorf ein. Start ist am Samstag um 19.30 Uhr mit dem Fassanstich.