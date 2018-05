(red) Die Organisatoren des „Tagestreffens Mobiles Kulturgut Eifel“ veranstalten am Sonntag, 6. Mai, von 10 bis 17.30 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Bales & Werkmeister in der Rudolf-Diesel-Straße in Bitburg ihr erstes Oldtimer-Treffen für dieses Jahr. Eingeladen sind alle Freunde des alten Blechs mit ihren Old- und Youngtimern. Die Teilnahme und der Besuch der Veranstaltung sind kostenlos. ⇥Foto: snapshot eventfotographie