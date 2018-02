später lesen AKTION Tanzen gegen Gewalt FOTO: Maria Adrian / TV FOTO: Maria Adrian / TV Teilen

(utz) Schritt zur Seite, kick nach vorne, Hände nach oben: Gar nicht so einfach, die Choreografie zum Lied „One billion rising“ auf die Reihe zu bekommen. Etwa 100 Teilnehmer, darunter auch einige wenige Männer, haben es am Mittwoch auf dem Spittel in Bitburg aber getan. Sie machten mit beim jährlichen Flash Mob zum 14. Februar, der sich den Kampf gegen Gewalt an Frauen weltweit auf die Fahnen geschrieben hat. Unter Anleitung wurde getanzt, anschließend sorgte eine Trommelgruppe für Aufmerksamkeit.