später lesen Musik Orgelkonzert in der Pfarrkirche Teilen

Twittern

Teilen



(red) Johannes Geffert, Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Köln, gibt am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche in Irrel. Er spielt Werke von Christoph Graupner, Theodore Dubois, Georg Friedrich Händel, Otto Malling und Heinrich Reimann auf der Englischen Orgel.