(red) Die neue Konzertsaison startet am Freitag, 26. Januar, mit Michael Porr (Preisträger des Goldenen Löwen) an der Orgel, in der Evangelischen Kirche Prüm. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns und Vincenzo Bellini sowie eigene Improvisationen.Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.