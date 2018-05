Orgelmusik in Liebfrauen

Dreißig Minuten Orgelmusik in der Liebfrauenkirche in Bitburg gibt es im Mai an den vier Samstagen, morgens jeweils von 11.30 bis 12 Uhr. In der Zeit zwischen Einkauf und Mittagessen können die Zuhörer einfach mal für eine halbe Stunde in eine Welt der faszinierenden Klänge eintauchen. Mal ruhig oder mal brausend wird die Winterhalter-Orgel hier zum Einsatz kommen. Die Orgel ist aus dem Jahr 2006 und hat 30 Register auf zwei Manualen und Pedal. Manfred Kochems spielt am 5. und 12. Mai. Joachim Oehm ist der Organist am 19. und Marcel Berens am 26. Mai. Der Eintritt ist frei, kleinere Spenden sind willkommen.